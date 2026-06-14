In calendario la seconda raccolta di indumenti usati mese di giugno, sabato 20, a Campobello di Licata, dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nella zona tra le vie Impastato, viale Divina Commedia e via Madre Teresa di Calcutta, nelle vicinanze della “” Casetta dell’acqua”. Gli indumenti dovranno essere consegnati agli operatori della società “ReTessile””, che gestirà il servizio sul posto. Potranno essere consegnati tutti i capi di abbigliamento ed accessori, tra cui: biancheria intima, scarpe, borse, e tutto quello che rientra nel tessile. Il materiale consegnato dovrà essere confezionato, per tutte le modalità, in sacchetti adeguati e trasparenti.L’ iniziativa e’ della Civica Amministrazione.

Giovanni Blanda