Importante avviso alla cittadinanza del Comune di Campobello di Licata. A causa della chiusura temporanea della discarica di Gela non sarà svolta la raccolta differenziata della frazione del secco residuo martedì 16 giugno 2026. La Pubblica Amministrazione, guidata dal Sindaco Vito Terrana, invita la cittadinanza ad adeguarsi nell’esposizione del mastello per la sola raccolta della frazione del vetro (mastello verde).
Giovanni Blanda
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Campobello di Licata, non sarà svolta la raccolta differenziata della frazione del secco
Importante avviso alla cittadinanza del Comune di Campobello di Licata. A causa della chiusura temporanea della discarica di Gela non sarà svolta la raccolta differenziata della frazione del secco residuo martedì 16 giugno 2026. La Pubblica Amministrazione, guidata dal Sindaco Vito Terrana, invita la cittadinanza ad adeguarsi nell’esposizione del mastello per la sola raccolta della frazione del vetro (mastello verde).