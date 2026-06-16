Un bel riconoscimento letterario per Giuseppina Amato, residente a Canicattì, che ha visto il suo racconto “Hai una mela” (compreso tra virgolette) selezionato e pubblicato nell’antologia “Racconti Siciliani 2026” edita da Historica Edizioni.

Il concorso, aperto a tutti gli autori nati, residenti o domiciliati in Sicilia, prevedeva racconti di genere narrativo con tema libero. Il testo di Giuseppina Amato è un breve racconto autobiografico che narra un problema di salute affrontato e risolto qualche mese fa. L’autrice ha voluto mettere nero su bianco questa esperienza personale, segnata da ansia e paure, ma conclusasi felicemente, per lasciare un segno indelebile della propria vicenda.

L’antologia raccoglie i racconti selezionati e vincitori del concorso ed è già disponibile nelle librerie siciliane (con distribuzione Libro.co), alle principali fiere della piccola e media editoria e sui maggiori bookstore online, compreso il sito della casa editrice.

Un risultato che premia la scrittura sensibile e autentica di Giuseppina Amato e che porta la voce di Canicattì all’interno di una delle più interessanti antologie siciliane dell’anno.