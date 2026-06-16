Ingegneri e architetti si ritrovano per un meeting di lavoro mentre i ladri entrano in azione e svaligiano tutte le loro auto parcheggiate. È accaduto negli scorsi giorni a Canicattì nei pressi della ex sede centrale dell’Enel. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

I professionisti stavano partecipando ad un incontro quando i malviventi sono riusciti a forzare le vetture in sosta. Alcuni veicoli sono stati aperti mentre altri addirittura danneggiati. I ladri hanno portato via quanto trovato: occhiali, valigie, sigarette. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona.