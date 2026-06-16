A Canicattì, una ragazza romena di 19 anni, ha chiamato la polizia in via Milano dicendo di essere stata minacciata per strada con una pistola. La giovane ha raccontato agli agenti che per dissidi familiari, è stata avvicinata da un 18enne che l’avrebbe minacciata con la pistola e poi si sarebbe allontanato in sella ad un ciclomotore. I poliziotti sono riusciti a rintracciare il ragazzo che è stato perquisito. Perquisita anche la sua abitazione ma la pistola non è stata trovata.