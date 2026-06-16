

Lunedì 15 giugno 2026, alle ore 19,00, si è svolta con grande partecipazione sulla piattaforma Zoom la videoconferenza dal titolo “Innovazione, società globale e intelligenza artificiale”, promossa dal Kiwanis e dedicata all’analisi delle profonde trasformazioni che le nuove tecnologie stanno determinando nella società contemporanea.

L’iniziativa è stata organizzata dal Chair Arte e Cultura del Kiwanis Distretto Italia-San Marino, nonché presidente del Kiwanis Club Parnaso di Canicattì, Rosalba Fiduccia, che ha moderato l’incontro, al quale hanno preso parte soci di diversi club d’Italia e le massime autorità kiwaniane del Distretto, a testimonianza dell’importanza e dell’attualità del tema affrontato. Sono intervenuti infatti, il Governatore Designato Nunzio Spampinato, l’Imm.Past Governatore Stefano Farese, il Vice Governatore Francesco Cardile, il Past Governatore Angela Catalano e altri officer divisionali.

Relatrice della conferenza è stata Delly Fabiano, docente universitario e matematico, che ha condotto l’incontro con grande chiarezza espositiva e competenza scientifica, accompagnando i partecipanti in un percorso di approfondimento sul rapporto tra innovazione tecnologica, globalizzazione e intelligenza artificiale. La relatrice ha illustrato le straordinarie potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, senza trascurarne le implicazioni etiche, sociali ed economiche, fornendo ai presenti strumenti utili per comprendere una realtà in continua evoluzione.

Nel corso dei lavori, la moderatrice ha richiamato alcuni passaggi della recente Enciclica di Papa Leone XIV, soffermandosi in particolare sul principio secondo cui la dignità della persona umana debba rimanere sempre centrale e non possa essere subordinata alle logiche degli algoritmi o dello sviluppo tecnologico. Un richiamo che ha offerto ulteriori spunti di riflessione sul necessario equilibrio tra progresso, etica e tutela dei diritti fondamentali.

Particolarmente partecipato il dibattito conclusivo, durante il quale numerosi intervenuti hanno espresso interrogativi e preoccupazioni riguardo alla rapidità con cui l’intelligenza artificiale sta evolvendo e incidendo sui diversi aspetti della vita quotidiana, del lavoro e delle relazioni sociali. Dal confronto è emersa la diffusa consapevolezza delle opportunità offerte da queste nuove tecnologie, ma anche il timore che un progresso non adeguatamente governato possa generare criticità e nuove forme di disuguaglianza. È stata pertanto evidenziata la necessità di una regolamentazione chiara ed efficace, capace di accompagnare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel rispetto dei valori etici, della trasparenza e della tutela della persona.

L’incontro ha confermato il ruolo del Kiwanis quale luogo privilegiato di approfondimento culturale e di confronto sui grandi temi del nostro tempo, promuovendo una riflessione responsabile sulle sfide che attendono la società globale nell’era dell’intelligenza artificiale e ribadendo che il progresso tecnologico deve sempre essere orientato al bene comune e al servizio dell’umanità.