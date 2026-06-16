Grande apprezzamento da parte dei cittadini per le giornate dedicate al controllo dell’udito promosso dalla Misericordia di Campobello di Licata e svoltesi nelle giornate di sabato e domenica scorsa presso il sagrato della Chiesa Madre.

Il Governatore Giovanni Nigro esprime enorme soddisfazione perché

l’iniziativa ha registrato la presenza di un numero altissimo di cittadini che si sono sottoposti all’esame audiometrico con visita del condotto uditivo.

Il governatore Giovanni Nigro ha confermato che l’iniziativa non

resterà isolata e subito dopo l’estate, facendo rete con altre realtà presenti sul

territorio, saranno programmate altre giornate dedicate alla salute e al benessere e soprattutto alla prevenzione. Preziosa è stata, per l’occasione, la disponibilità del Dott. Lillo Avarello di Eufon Acustica, che ha colto con favore l’idea della Misericordia di fare promozione della salute naturalmente in forma gratuita, mettendo a disposizione il suo tempo, la sua struttura mobile e il suo staff. Inf Il Governatore Giovanni Nigro ha voluto ringraziare i tanti volontari che si sono alternati nei due giorni che, come sempre, assicurano la loro preziosa presenza e, nello stesso tempo, garantiscono un presidio sanitario con l’ambulanza.