Una turista inglese di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra un treno regionale e un tir che trasportava una cisterna, verificatosi nel pomeriggio di oggi nei pressi della stazione di Imera, sulla linea ferroviaria Caltanissetta-Catania.

Il convoglio ha investito il mezzo pesante al km 132+144. Secondo una prima ricostruzione, il tir avrebbe attraversato il passaggio a livello mentre era in arrivo il treno. La donna, che viaggiava sul regionale, è stata soccorsa e trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dove versa in condizioni gravi.

I 27 passeggeri presenti a bordo sono stati evacuati dal treno. Alcuni di loro hanno riportato lievi ferite e sono stati medicati sul posto dal personale del 118.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Ferroviaria, i Carabinieri, il personale sanitario e i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per i primi accertamenti e i rilievi.