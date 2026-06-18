I Carabinieri della stazione di Passopisciaro, al termine di serrate indagini, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 54enne per “truffa aggravata”.

All’inizio del mese di marzo, una 52enne del posto ha presentato denuncia raccontando agli investigatori che mentre si trovava in casa, era stata raggiunta telefonicamente sul numero fisso da una donna che, piangendo, diceva di essere sua figlia e di avere avuto un incidente. Nella conversazione si era inserito un uomo il quale, presentatosi come appartenente alle Forze dell’Ordine, aveva riverito che sua figlia aveva investito una donna e una bambina e che per tale motivo rischiava l’arresto.

L’ignoto interlocutore, inducendo in errore la vittima e ingenerando in lei il timore che la figlia si trovasse in una situazione di pericolo, le prospettava la possibilità di pagare una cauzione di 4.000 euro per il rilascio di sua figlia e, inoltre, appreso che si trovava in casa con un’altra figlia le suggeriva di mandarla in ospedale per sincerarsi della situazione.

La 52enne forniva anche un recapito di cellulare perché a breve, le anticipava l’uomo, l’avrebbe contattata un avvocato. Nel corso di questa telefonata, arrivata poco dopo, un sedicente avvocato la avvisava dell’imminente arrivo a casa di una persona alla quale avrebbe dovuto consegnare i 4.000 euro e tutto l’oro che aveva in casa, circostanza che si verificava dopo pochi minuti.

Le attività dei militari dell’Arma che hanno portato alla denuncia sono il frutto di un’indagine iniziata con l’acquisizione dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza e dall’incrocio temporale degli stessi. Dalla visione delle immagini è emerso che l’uomo, presentatosi a casa della vittima, era arrivato a bordo di una citycar.

Ulteriori verifiche sulla targa del veicolo hanno permesso di risalire all’intestatario dell’auto, presa a noleggio per un mese da un 54enne, pregiudicato catanese, il quale, in seguito a comparazioni è altresì riconoscibile per le sue fattezze fisiche per l’uomo che, nelle videoregistrazioni, si vede raggiungere l’abitazione della donna.

Il 54enne, dopo essere stato identificato compiutamente, è stato anche peraltro riconosciuto dalla vittima quale responsabile della truffa aggravata.