È l’agrigentino Fabio Di Fede l’uomo deceduto oggi in spiaggia a Lido Rossello a Realmonte a causa di un infarto. Sposato e padre di due bambini nel capoluogo era parecchio conosciuto. La notizia del decesso ha sconvolto gli agrigentini che lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue doti. Adesso la salma di Fabio Di Fede si trova presso l obitorio dell’ospedale di Agrigento
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