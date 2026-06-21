È l’agrigentino Fabio Di Fede l’uomo deceduto oggi in spiaggia a Lido Rossello a Realmonte a causa di un infarto. Sposato e padre di due bambini nel capoluogo era parecchio conosciuto. La notizia del decesso ha sconvolto gli agrigentini che lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue doti. Adesso la salma di Fabio Di Fede si trova presso l obitorio dell’ospedale di Agrigento