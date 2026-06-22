I carabinieri del nucleo operativo – aliquota radiomobile di Randazzo hanno deferito all’autorità giudiziaria una donna di 34 anni, residente nel comune catanese. L’intervento è avvenuto nell’ambito di un servizio di contrasto all’illegalità diffusa sul territorio.

Un equipaggio, in coordinamento con la centrale operativa, stava effettuando un servizio di perlustrazione quando ha notato un’autovettura in transito. Alla guida del mezzo si trovava la trentaquattrenne, che in quel momento stava utilizzando il telefono cellulare. I militari dell’arma hanno quindi intimato l’alt all’automobilista, facendola accostare per procedere alle verifiche.

Il controllo e l’aggressione ai militari

Durante le fasi dell’identificazione, la donna ha assunto un atteggiamento ostile, aggressivo e non collaborativo, ostacolando le operazioni dei carabinieri. Nel corso del controllo la trentaquattrenne ha aggredito fisicamente i militari, che sono comunque riusciti a bloccarla in sicurezza e a riportarla alla calma.

Oltre alla denuncia per l’aggressione, nei confronti della donna è scattata anche una sanzione amministrativa per aver violato la norma del codice della strada che vieta l’uso del conducente di smartphone e dispositivi radiotelefonici durante la marcia.