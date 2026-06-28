Mandavano avanti le figlie minorenni di 11 e 15 anni per fare acquisti con banconote false, mentre loro le attendevano comodamente in auto. Il piano di una coppia di coniugi residenti nel Pavese è stato però sventato nel palermitano dai carabinieri della stazione di Castelbuono. A chiedere l’intervento dei militari un commerciante di Lascari che si era accorto che due ragazzine avevano appena pagato della merce con una banconota da 20 euro contraffatta.

Ai carabinieri ha anche descritto l’auto con la quale sono arrivate le piccole clienti. La vettura è stata rintracciata a Castelbuono. Anche qui le bimbe erano andate a fare acquisti in un panificio con i soldi falsi. Nella vettura sono state trovare 46 banconote false da 20 euro per un valore di 920 euro. I genitori, un operaio di 38 anni nato a Milano e una casalinga di 35 anni nata a Termini Imerese, sono stati denunciati e segnalato il caso anche alla procura per i minorenni.