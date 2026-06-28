E’ accusato di avere rubato in chiesa le offerte dei fedeli. I militari della stazione di Piana degli Albanesi nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa, hanno denunciato un palermitano di 56 anni accusato di furto aggravato. I religiosi avevano trovate scassinate le cassette di legno per le offerte nella Cattedrale di San Demetrio “Megalomartire”. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza i militari sono risaliti al presunto ladro che avrebbe portato via circa 150 euro.