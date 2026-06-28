Un 41enne di Cattolica Eraclea è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine dopo non aver fatto rientra in una comunità dove era stato collocato in seguito ad una condanna a quattro anni e cinque mesi per aver allestito una centrale dello spaccio nel paese.

L’uomo era stato scarcerato dopo alcuni mesi trascorsi in carcere e posto in una comunità di recupero per tossicodipendenti a Santa Margherita Belice. Nella struttura, però, non ha fatto mai rientro ed è fuggito – pare – in compagnia della fidanzata. Adesso l’uomo è ricercato dalle forze dell’ordine e, una volta trovato, si riapriranno per lui le porte del carcere. La donna, invece, rischia una denuncia per favoreggiamento.