Colpo grosso in un cantiere per l’installazione di un impianto fotovoltaico in contrada San Vito, a Racalmuto. I ladri sono entrati in azione approfittando dell’oscurità e hanno rubato 500 chili di rame e quattro generatori inverter. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 20 mila euro. Ad agire, sicuramente, più persone che sapevano come muoversi ed eludere le telecamere di sorveglianza. Al via le indagini per risalire all’identità dei malviventi.