L’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana prosegue il proprio impegno, mettendo a disposizione delle istituzioni regionali competenze tecnico-scientifiche qualificate per contribuire alla programmazione e al rafforzamento degli interventi di prevenzione, promozione del benessere e presa in carico precoce del disagio, nell’interesse del diritto alla salute psicologica della cittadinanza. In questo percorso si inserisce il convegno dedicato alla regolamentazione della psicologia scolastica in Sicilia, svoltosi lunedì 29 giugno presso l’Aula Magna dell’istituto “Giuseppe Scelsa” di Palermo e promosso dall’Ordine su impulso del Gruppo di Lavoro “Psicologia Scolastica e dell’Inclusione”.

I lavori, introdotti dal coordinatore di tutti i Gruppi di Lavoro dell’Ordine degli psicologi, Dario Caminita, e coordinati dalla Antonella D’Amico, hanno visto un’ampia partecipazione delle istituzioni scolastiche, sanitarie e territoriali, dando vita a un confronto sul valore della psicologia quale risorsa strategica per il benessere di studenti, famiglie, docenti, personale scolastico e dell’intera comunità educante. Dal confronto è emersa la proposta di istituire un Tavolo tecnico interistituzionale per la co-progettazione del Servizio di Psicologia Scolastica in Sicilia (SPSS), con l’obiettivo di definire un modello organizzativo stabile, omogeneo e sostenibile.

“Questa iniziativa si inserisce in una visione più ampia dell’Ordine, orientata a superare criticità che da anni ostacolano il pieno sviluppo della professione psicologica nei contesti sanitari, educativi e sociosanitari. Rafforzare una presenza stabile e strutturata degli psicologi a scuola e nei servizi pubblici significa investire nella prevenzione, nella promozione della salute e nell’intercettazione precoce del disagio, garantendo ai cittadini risposte sempre più efficaci e uniformi. L’ampia partecipazione delle istituzioni conferma che esistono le condizioni per costruire insieme un percorso concreto e condiviso. Come Ordine continueremo ad impegnarci affinché la presenza degli psicologi nei contesti sanitari, scolastici e sociosanitari diventi sempre più stabile, strutturata e omogenea. La salute psicologica non può essere affidata a interventi episodici: occorrono servizi consolidati, capaci di garantire prevenzione, prossimità e pari diritti ai cittadini in tutto il territorio regionale”, dichiara la Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Enza Zarcone.

Al convegno erano presenti per l’Ufficio Scolastico Regionale il dottor Salvatore Iacono, per l’ambito territoriale di Palermo il dirigente dottor Bernardo Moschella, collegati on line i delegati degli ambiti di Trapani e Siracusa: dottoressa Di Liberto e dottoressa Nugnes. Per l’Asp di Palermo presente la dottoressa Valentina Polizzi, delegata dal direttore generale e i dottori Renato Di Giovanni e Roberto Gambino. Per il Comune di Palermo la dottoressa Maria Giovanna Sparacino. Presente anche il Garante comunale per l’infanzia e l’adolescenza, professore Vito Lo Scrudato. Hanno partecipato all’incontro anche i referenti delle Organizzazioni Sindacali Snals e Uil Scuola, oltre a psicologi, docenti e altro personale scolastico.