Una donna di 64 anni e’ morta, un uomo di 58 e’ rimasto gravemente ferito gravemente ed e’ stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania. E’ il tragico bilancio di uno scontro frontale che ha coinvolto, nel pomeriggio di oggi, una Volkswagen Golf condotta dalla donna e una Opel alla guida della quale c’era il 58enne.
L’incidente e’ avvenuto lungo la strada provinciale 18 che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. La donna la stava percorrendo in direzione Santa Croce; l’Opel proveniva dalla direzione opposta. La dinamica dell’incidente e’ in fase di accertamento da parte della polizia locale di Vittoria. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco e i carabinieri.