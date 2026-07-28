“Donare sangue è vita”: è questo il messaggio itinerante dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato che farà tappa ad Agrigento per una straordinaria giornata dedicata alla solidarietà e alla raccolta di sangue. L’iniziativa mira a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di compiere un gesto tanto semplice quanto fondamentale. L’obiettivo è trasformare la donazione in un appuntamento fisso e periodico, superando il concetto di intervento occasionale. Si tratta di un valore quotidiano che le donne e gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco promuovono e testimoniano ogni giorno.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 29 luglio, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, presso l’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. A portare il proprio saluto e il proprio sostegno ai donatori “in azione” saranno presenti il Questore, Dott. Tommaso Palumbo e il Comandante dei Vigili del Fuoco, Ing. Calogero LA BARBERA.

“La nostra missione parte da lontano”, sottolinea il Presidente di DonatoriNati Agrigento, Maurizio Dell’Arte, “Vogliamo diffondere tra le nuove generazioni la cultura della donazione periodica di sangue. Donare è un gesto che racchiude il nostro futuro: la generosità è un valore inestimabile che abbiamo il dovere di trasmettere attraverso l’esempio, abbattendo ogni confine e barriera”.