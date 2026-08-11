E’ stato identificato e rintracciato dal personale del posto di polizia ferroviaria di Agrigento, a conclusione di un’attività d’indagine, il ladro che nei giorni scorsi ha rubato diversi litri di carburante da alcuni mezzi all’interno dello scalo ferroviario di Licata.

Si tratta di un quarantatreenne di nazionalità marocchina, da tempo domiciliato a Licata, denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di furto. Allo stesso è stato sequestrato il monopattino ritenuto pertinente alla consumazione del reato.