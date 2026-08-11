Prosegue sosta e con una punta di arsenico, il dibattito politico a Campobello di Licata.

La parola a Michele Termini, esponente dell’opposizione.

“”Questa Amministrazione, dopo tanto lavoro, può finalmente festeggiare due traguardi straordinari:

dopo due anni di totale abbandono, dopo otto mesi di proteste e segnalazioni, finalmente è arrivato il grande annuncio: si tagliano gli alberi ( nel centro urbano, ndr).

Il secondo capolavoro e’ la “”non estate campobellese””.

Mentre negli altri Comuni i programmi estivi vengono presentati a metà luglio per attirare turisti, organizzare eventi e dare alle attività commerciali la possibilità di prepararsi, noi abbiamo scelto una strategia completamente diversa:

presentarlo la prima settimana di agosto.

E quest’anno salutiamo anche la Notte Bianca.

Un’altra tradizione che si interrompe””.

Il sipario di alza adesso sulla Pubblica amministrazione, sul Sindaco Vito Terrana, in particolare. Prossimamente su questo schermo.

Giovanni Blanda