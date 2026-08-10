A proposito di siccità,in riferimento al “post” pubblicato in questi giorni da una parte dell’opposizione( Barberi -Gallo) mi sembra giusto fare delle doverose precisazioni:nel “post” scrivono che la maggioranza avrebbe omesso di inserire un punto all’ordine del giorno( su loro richiesta) che riguardava il problema della siccità nel nostro territorio ma non dicono però che gli stessi lo hanno presentato il 28.07.26 a pochi giorni della convocazione del Consiglio Comunale tra l’altro straordinario.In politica i “tempi” sono importantissimi,direi strategici.Infatti il sottoscritto nella qualità di consigliere e presidente della commissione agricoltura nonché sindacalista su delega di

Milco Dalacchi – Sindaco della Città di Naro in data 27.07.2026 protocollo n°

329.20260727102303@Pec.Aruba.it, ho inoltrato all’ I.P.A.( Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Agrigento) una segnalazione ufficiale (cosa peraltro che il sottoscritto fa’ ogni anno in maniera regolare) dove si invitava l’ispettorato con i

suoi uffici a fare i controlli di rito al fine di potere stilare un’ apposita DECLARATORIA

indispensabile a fare scattare i ristori previsti dalla legge,in considerazione del fatto che la calura( vicino a sfiorare punte di 40 gradi) aveva colpito (e purtroppo continuava a colpire) l’intero nostro territorio comunale compromettendo il questo modo il raccolto con perdite attorno al 50/60 per cento per tutte le colture: Uva da vino,Uva da tavola,frutteti

ma anche mandorleti ed uliveti ed ortofrutta.

Il 14.07.2026 invece su sollecitudine degli agricoltori abbiamo preso l’iniziativa con una delegazione di produttori anche dei paesi vicini, (Campobello di Licata e Canicattì) in qualità di Presidente della Commissione Consiliare Agricoltura,di andare a Palermo accompagnati dall’ ON. Michele Catanzaro a parlare con l’ Assessore Regionale all’agricoltura LUCA SAMMARTINO per esporre i problemi legati alla siccità e alla PROBLEMATICA dell’irrigazione dalla diga San Giovanni.

Grido d’allarme raccolto non solo dai

” MEDIA ” e giornalisti sensibili alle problematiche del territorio (LA SICILIA) ma anche dalla politica in forma BIPARTISAN infatti l’ ON. ROSELLINA MARCHETTA ha presentato un’interrogazione urgente al Presidente

della Regione SCHIFANI, proprio per chiedere di affrontare le problematiche dei

nostri AGRICOLTORI per proclamare lo

STATO DI CRISI e il finanziamento della

DISTILLAZIONE al fine di potere fare tirare un sospiro di sollievo sia le CANTINE ( che si trovano con i silos ancora pieni) che i produttori vitivinicoli.A seguito delle nostre

iniziative abbiamo potuto anche registrare la presa di posizione forte e chiara del

Segretario Generale della CGIL Alfonso Buscemi che testualmente dice : La protesta degli Agricoltori di Naro merita il pieno sostegno delle istituzioni e delle

organizzazioni sociali e sindacali ed inoltre

anche quella di Domenico Pistone resp.

regionale lega coop Sicilia agroalimentare e pesca,che testualmente scrive: La situazione che interessa NARO non rappresenta un’episodio isolato,ma l’ennesimo segnale di una crisi che coinvolge ampie zone della Sicilia e che richiede risposte tempestive, concrete e

strutturali.Quindi altro che”amministrazion

e” insensibile alla problematica della comunità agricola narese”ma invece una

AMMINISTRAZIONE ATTENTA E VIGILE

a fianco degli AGRICOLTORI NARESI.