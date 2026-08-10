

Sì è costituito il nuovo gruppo della Lega a Campobello di Licata dopo l’uscita del segretario e capo gruppo in consiglio comunale dell’amministrazione Terrana, Salvatore Scibetta. Il Senatore Nino Germanà, attuale commissario regionale della Lega Sicilia, ha conferito l’incarico di costituire il nuovo direttivo comunale della Lega a Salvatore Bella che provvederà a fissare una data in autunno per eleggere il nuovo segretario comunale e direttivo. Del nuovo gruppo faranno parte il consigliere comunale Giovanni D’Angelo e l’ex Sindaco Michele Termini oltre a tutti gli altri membri già appartenenti al gruppo Lega di Campobello di Licata. Il gruppo Lega, sin da subito, si colloca all’opposizione dell’amministrazione Terrana in Consiglio Comunale.