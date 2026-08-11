Grande soddisfazione è stata espressa dall’Associazione SiciliAntica – sede di Ravanusa, presieduta dal Prof. Francesco Di Natali – e dal Lions Club Ravanusa-Campobello Presidente dott. Salvatore Lauricella, per il successo del convegno dedicato alla Muculufa e della proiezione del docufilm “Muculufa – Il Santuario Celeste”, ha richiamato a Ravanusa oltre 150 partecipanti.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto di Archeoastronomia Siciliana, dall’Associazione SiciliAntica – sede di Ravanusa, presieduta dal Prof. Francesco Di Natali – e dal Lions Club Ravanusa-Campobello, si è svolta con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e del Parco Archeologico di Gela.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Prof. Francesco Di Natali, Presidente di SiciliAntica – sede di Ravanusa; dott. Salvatore Lauricella, Presidente del Lions Club Ravanusa-Campobello; Gilberto Marchese Ragona, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana; Vittorio Rago, Consigliere regionale di SiciliAntica, e Andrea Orlando, Presidente dell’Istituto di Archeoastronomia Siciliana.

Gli interventi hanno accompagnato il numeroso pubblico in un affascinante percorso attraverso oltre quattromila anni di storia, alla scoperta della Muculufa, sito dell’Età del Bronzo Antico e luogo straordinario nel quale archeologia, natura e osservazione dei fenomeni celesti si intrecciano. È emersa con forza la necessità di proseguire il percorso di ricerca, tutela e valorizzazione del sito, affinché possa essere sempre più conosciuto anche oltre i confini del territorio.

Particolarmente intenso è stato il ricordo del geologo Eugenio Nobile, prematuramente scomparso e già Consigliere regionale di SiciliAntica, il cui rigore scientifico e profondo amore per la Muculufa continuano a rappresentare un punto di riferimento per studiosi e appassionati.

Momento culminante della serata è stata la proiezione del docufilm “Muculufa – Il Santuario Celeste”, ideato da Andrea Orlando e diretto dal regista Francesco Montefusco, dedicato alla memoria di Eugenio Nobile. Il documentario ha condotto il pubblico tra archeologia, geologia e archeoastronomia, approfondendo in particolare il rapporto tra il santuario e i fenomeni celesti. Le immagini e i contributi scientifici sono stati accolti con grande emozione e con un lungo applauso.

La straordinaria partecipazione registrata conferma il crescente interesse verso la Muculufa e dimostra come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e mondo della ricerca possa trasformare la conoscenza del passato in una preziosa risorsa per il futuro.