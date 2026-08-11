Ancora un’azienda nel mirino dei predatori di oro rosso. Questa volta finire nel mirino del ladri è stata un’azienda sita nella zona industriale di Agrigento che si occupa della raccolta, smaltimento e smistamento di materiali metallici. Rubati 500 chili di rame per un ammontare del danno che è stato quantificato a ben 10.000 euro. Dopo l’amara scoperta il proprietario, un trentaquattrenne imprenditore di Agrigento, ha formalizzato la denuncia contro ignoti per furto, ai carabinieri. I ladri sono entrati in azione durante le ore notturne, riuscendo a intrufolarsi nell’area recintata dopo avere rotto il cancello d’ingresso. Una volta dentro hanno sottratto il rame. In azione due o più malviventi. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini. Al lavoro anche la Scientifica impegnata nella ricerca di tracce o impronte lasciate dai ladri.