Ancora un’azienda nel mirino dei predatori di oro rosso. Questa volta finire nel mirino del ladri è stata un’azienda sita nella zona industriale di Agrigento che si occupa della raccolta, smaltimento e smistamento di materiali metallici. Rubati 500 chili di rame per un ammontare del danno che è stato quantificato a ben 10.000 euro. Dopo l’amara scoperta il proprietario, un trentaquattrenne imprenditore di Agrigento, ha formalizzato la denuncia contro ignoti per furto, ai carabinieri. I ladri sono entrati in azione durante le ore notturne, riuscendo a intrufolarsi nell’area recintata dopo avere rotto il cancello d’ingresso. Una volta dentro hanno sottratto il rame. In azione due o più malviventi. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere elementi utili alle indagini. Al lavoro anche la Scientifica impegnata nella ricerca di tracce o impronte lasciate dai ladri.
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Canicattì, a Ferragosto sospesa la differenziata porta a porta
Cambia il calendario della raccolta differenziata porta a porta a Canicattì in occasione del finesettimana di Ferragosto. Lo rende noto il sindaco Vincenzo Corbo. Ecco...
l’Ati vuole un commissario per le reti idriche di Camastra, il sindaco: “Resisteremo”
Consegnare reti e impianti a un commissario regionale con poteri sostitutivi per affidare le risorse idriche di Camastra all’ambito territoriale di Agrigento. A chiederlo è...
Ravanusa guarda alla sua storia: grande successo per “Muculufa – Il Santuario Celeste”
Grande soddisfazione è stata espressa dall’Associazione SiciliAntica – sede di Ravanusa, presieduta dal Prof. Francesco Di Natali – e dal Lions Club Ravanusa-Campobello Presidente...
Prosegue senza sosta e con una punta di arsenico il dibattito politico a...
Prosegue sosta e con una punta di arsenico, il dibattito politico a Campobello di Licata. La parola a Michele Termini, esponente dell'opposizione. ""Questa Amministrazione,...
Licata, svuota serbatoi dei treni e fugge in monopattino
E’ stato identificato e rintracciato dal personale del posto di polizia ferroviaria di Agrigento, a conclusione di un’attività d’indagine, il ladro che nei giorni...
Asp Agrigento, Delle Donne si insedia come Commissario
Si è insediato questa mattina il nuovo Commissario straordinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Alessandro Delle Donne, accolto presso la Cittadella della Salute dal...
Maltrattamenti in una struttura per i disabili: sette indagati
Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, i Carabinieri del NAS, con il supporto del personale del Comando Provinciale di...