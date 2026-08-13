Era sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, ma spacciava dalla sua abitazione ubicata nella zona di Villaggio Sant’Agata. Un 24enne catanese è stato scoperto ed arrestato dalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di un’attività info-investigativa che segnalava la prosecuzione dell’attività illecita presso il domicilio dell’indagato, i poliziotti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione locale, che ha permesso di rinvenire la droga che era stata occultata in un incavo laterale tra la cappa di aspirazione e un pensile della cucina. In particolare, sono stati rinvenuti 24 involucri con apice termosaldato contenenti cocaina e crack, per un peso complessivo lordo di 17,50 grammi, e la somma di 320,00 euro in banconote di vario taglio, trovata nella tasca di un giubbotto all’interno di un armadio, nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli adempimenti di rito, su disposizione del PM di turno, il 24enne è stato ricollocato agli arresti domiciliari presso la propria residenza in attesa del rito direttissimo.