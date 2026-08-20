“Le aspettative generate da Agrigento 2025 non hanno trovato riscontro. Servizi essenziali come acqua e gestione dei rifiuti compromettono l’immagine della città. Serve una strategia nuova e concreta”. Così il presidente di Assoturismo Vittorio Messina si fa interprete del malcontento che si registra tra gli operatori turistici del territorio, alle prese anche con la mancanza d’acqua e la spazzatura che era bella mostra di sé in ogni angolo.

“I dati deludenti registrati nel corso di questa estate nel territorio agrigentino -aggiunge Messina – rappresentano un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Dopo le grandi aspettative generate dall’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura, la stagione turistica 2026 evidenzia difficoltà nel trasformare la maggiore notorietà acquisita dalla città in una crescita stabile dei flussi turistici e delle ricadute economiche sul territorio”.

“I numeri di questa estate ci impongono una riflessione seria – afferma ancora il presidente di Assoturismo –. Dopo un anno nel quale Agrigento è stata al centro dell’attenzione nazionale e internazionale, ci aspettavamo che quella straordinaria esposizione producesse un effetto duraturo. Invece registriamo segnali deludenti sul fronte delle presenze. Questo significa che dobbiamo capire cosa non ha funzionato e, soprattutto, intervenire rapidamente”.

Tra gli elementi che incidono sulla percezione della destinazione ci sono anche i servizi essenziali. “Non possiamo pensare di costruire un grande brand turistico se poi il visitatore si trova davanti a una città nella quale l’acqua continua a rappresentare un problema e la gestione dei rifiuti lascia troppo spesso a desiderare. Sono aspetti che possono sembrare secondari rispetto alle grandi strategie di promozione, ma per chi arriva in una destinazione costituiscono esattamente la qualità dell’esperienza”.

Secondo Messina, il problema è anche quello del rapporto tra aspettative e realtà. “Abbiamo promosso Agrigento come una grande destinazione culturale e turistica. Oggi dobbiamo essere altrettanto capaci di garantire servizi, accoglienza, decoro urbano e condizioni adeguate di vivibilità. La promozione non può correre più velocemente della qualità dell’offerta”.

Il presidente di Assoturismo richiama quindi alla necessità di utilizzare l’esperienza del 2025 come punto di partenza per una nuova fase. “Agrigento 2025 non deve essere archiviata, ma deve diventare una lezione. Le aspettative generate non sono state pienamente soddisfatte e i dati di questa estate lo dimostrano. Ora occorre fare un bilancio senza autocelebrazioni, individuare le criticità e costruire una strategia di medio periodo”.

Strategia che, secondo Messina, deve puntare sulla costruzione di una destinazione integrata. “Agrigento non può essere soltanto Valle dei Templi. Dobbiamo mettere in rete cultura, archeologia, mare, paesaggio, borghi, enogastronomia ed esperienze, costruendo itinerari e prodotti turistici capaci di convincere il visitatore a fermarsi più a lungo e a tornare”.

“Il rilancio del brand Agrigento passa prima di tutto dalla qualità reale della destinazione – conclude Messina –. Servono una governance turistica stabile, una collaborazione vera tra pubblico e privato, una programmazione pluriennale e investimenti sui servizi. Non possiamo chiedere ai mercati internazionali di scegliere Agrigento se prima non siamo noi a metterla nelle condizioni di essere scelta. L’obiettivo deve essere trasformare la notorietà conquistata nel 2025 in presenze, permanenza, consumi e sviluppo per le imprese e per l’intero territorio”.