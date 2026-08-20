Raccolta straordinaria di sangue, a Campobello di Licata, giovedì 29 agosto, dalle ore 17 alle ore 19.
L’ evento benefico di terra’ presso la sede dell’ Associazione Volontari Italiani del Sangue, in via Medici, nei pressi della Chiesa San Giuseppe.
In precedenza raccolte 10 sacche di sangue, effettuate 3 pre-donazioni (idoneità a donare sangue) ed eseguiti 2 controlli sanitari.
Nuovo appello dell’Avis: “” donate sangue””.
Giovanni Blanda
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Raccolta straordinaria di sangue a Campobello di Licata
Raccolta straordinaria di sangue, a Campobello di Licata, giovedì 29 agosto, dalle ore 17 alle ore 19.