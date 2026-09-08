A Favara un cane è stato inseguito per strada da un gruppo di circa 10-12 ragazzini in bicicletta. Terrorizzato, l’animale avrebbe tentato disperatamente di fuggire, rischiando per due volte di essere investito. A salvarlo, come racconta l’associazione animalista Aronne, è stata una volontaria, intervenuta dopo aver assistito alla scena. Secondo quanto raccontato dalla donna, tra le frasi pronunciate dal gruppo ci sarebbe stata anche una particolarmente inquietante: «Prendiamolo e bruciamolo». La volontaria ha deciso di intervenire e ha sottratto il cane alla situazione, annunciando che avrebbe chiamato i Carabinieri. A quel punto, secondo la sua testimonianza, i ragazzi avrebbero rivolto le loro attenzioni anche contro di lei, costringendola ad allontanarsi rapidamente insieme all’animale per timore che la situazione degenerasse.

“Il cane è ora al sicuro”, dichiara l’associazione Aronne. “Pesa circa 13 chili, appare ben nutrito ed è stato trovato senza collare. Presenta alcune pulci e una ferita alla testa, con un foro la cui origine non è al momento accertata e che dovrà essere valutata dal veterinario. Nonostante quanto accaduto, l’animale si è dimostrato particolarmente docile e affettuoso. È prevista una visita veterinaria per verificare le sue condizioni di salute, controllare l’eventuale presenza di un microchip ed effettuare tutti gli accertamenti necessari. Cerchiamo il proprietario o uno stallo urgente”, ha concluso Aronne.