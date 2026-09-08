Le aule sono state tutte climatizzate ed a Comitini l’anno scolastico inizierà regolarmente il 15 settembre. “La forte ondata di caldo non ci ha colti impreparati, dice il sindaco Luigi Nigrelli. Tutti gli istituti sono pronti ad accogliere bambini e ragazzi con aule riqualificate, pulite, efficienti e climatizzate”

La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado sono infatti dotate di condizionatori dell’aria, consentendo il regolare svolgimento delle attività scolastiche con qualsiasi situazione metereologica.

Si tratta di un risultato che si inserisce nel percorso di riqualificazione e ammodernamento delle strutture comunali portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione Nigrelli, con interventi finalizzati a rendere gli edifici pubblici sempre più efficienti e funzionali.

“Da quest’anno, inoltre, nella Scuola Primaria – dice Nigrelli – sarà realizzata una nuova “stanza relax”, uno spazio pensato per il benessere e la socialità dei bambini, dove saranno messi a disposizione giochi e libri.

È inoltre in fase di avvio il servizio di mensa scolastica, alle famiglie sarà richiesto un contributo di circa 2 euro. “Agli alunni – dice Nigrelli – garantiremo un pasto completo composto da primo, secondo, contorno, panino, frutta e posate.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado di Agrigento: l’abbonamento dell’autobus sarà interamente sostenuto dal Comune di Comitini, evitando così alle famiglie un ulteriore costo.

«Abbiamo scelto di rendere più efficienti le strutture ed i servizi scolastici – conclude Nigrelli – perche’ investire sulla scuola vuol dire investire sul futuro del nostro paese”.