Ha minacciato più volte la nonna per costringerla a sborsare denaro in modo da acquistare la droga. Nel corso dell’ultima lite, l’uomo, un 25enne catanese, dalle parole è passato ai fatti aggredendo fisicamente l’anziana e, per questa ragione, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato.

A chiedere l’intervento dei poliziotti è stata proprio la vittima che, tramite il numero unico d’emergenza, ha segnalato l’ennesimo episodio violento che sarebbe stato perpetrato nei suoi confronti dal nipote. I poliziotti della Sala Operativa, che hanno preso in carico la richiesta d’aiuto, hanno ascoltato e rassicurato la donna, fornendole, al telefono, un supporto costante fino all’arrivo in casa di una pattuglia della squadra volanti.Giunti nell’abitazione, i poliziotti hanno tranquillizzato la signora, sincerandosi delle sue condizioni di salute, per poi ricostruire la dinamica dei fatti.

Secondo quanto riferito dalla 75enne, il nipote sarebbe stato solito raggiungerla in casa non per visite di cortesia, ma per chiederle continuamente soldi in modo da procacciarsi le dosi di sostanza stupefacente. Nell’ultima occasione, il 25enne avrebbe litigato anche con i suoi genitori, residenti nello stesso stabile, per poi recarsi in casa della nonna, minacciandola. Di fronte al rifiuto della donna di assecondare la richiesta di denaro, l’uomo l’avrebbe aggredita fisicamente, picchiandola. Temendo per la sua incolumità, la vittima è riuscita a recuperare il telefono e a mettersi in contatto con i poliziotti della Questura.Gli agenti delle volanti hanno individuato, nei pressi della casa, il 25enne che è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.Dei fatti è stato informato il PM di turno presso il Tribunale di Catania che ha disposto di condurre l’uomo in carcere, in attesa dell’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari.