Sarà il musicista Osvaldo Lo Iacono il nuovo presidente della Fondazione Luigi Pirandello. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro “Luigi Pirandello” Valle dei Templi di Agrigento si è riunito in modalità telematica per definire i nuovi assetti di vertice, che prevedono anche la nomina di Giulio Cinque come vicepresidente. Entrambi i neo-eletti hanno formalmente accettato l’incarico confermando l’assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità.

Tra i punti salienti discussi durante la riunione si evidenzia anche la svolta sul fronte della promozione culturale e della formazione universitaria. È stato infatti approvato all’unanimità lo schema di accordo di partenariato con l’Empedocle Consorzio Universitario Agrigento (ECUA). L’intesa mira ad avvicinare gli studenti del polo universitario alla vita teatrale della città per la Stagione 2026/2027 attraverso l’accesso ad abbonamenti a tariffe agevolate riservate. Nello specifico, la convenzione permette agli studenti iscritti di acquistare l’abbonamento Ridotto Studenti al prezzo speciale di 180 euro per la Platea o il Palco di prima fila (rispetto alla tariffa ridotta ordinaria di 200 euro) e a 150 euro per il Palco di seconda fila (a fronte dei 170 euro standard).

“A nome della Fondazione rivolgo il più cordiale benvenuto ai componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato il direttore generale, Alessandra Fiaccabrino -. Al presidente Osvaldo Lo Iacono e al vice presidente Giulio Cinque esprimo le più sentite congratulazioni per la fiducia loro accordata, con l’auspicio di un lavoro proficuo e condiviso, nel segno dell’esclusivo interesse della Fondazione e della comunità che essa è chiamata a servire». “L’attività di programmazione è già avviata” ha proseguito il Direttore Generale. “Diverse iniziative sono in fase di elaborazione e, insieme al nuovo Consiglio, si sta definendo il percorso per la loro concreta attuazione: progetti orientati a restituire al Teatro “Luigi Pirandello” la centralità culturale che gli compete, nel rispetto della missione statutaria di diffusione, promozione e sviluppo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e della formazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla vocazione mediterranea dell’Ente”.

Il direttore generale ha espresso infine un sentimento di riconoscenza verso il Consiglio di Amministrazione uscente “per la fiducia accordatami, per la costante collaborazione istituzionale e, soprattutto, per la signorilità e l’eleganza con cui hanno affrontato la trattazione di ogni punto all’ordine del giorno”.