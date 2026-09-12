I Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sciacca due uomini di 43 e 21 anni, entrambi residenti a Catania, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di truffa aggravata ai danni di un’anziana pensionata. Il procedimento ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla donna, la quale aveva riferito di essere stata raggirata presso la propria abitazione mediante la nota tecnica del “falso Carabiniere”. Secondo quanto ricostruito, nell’ambito del raggiro uno dei presunti autori avrebbe raggiunto il domicilio della vittima e, attraverso artifici e false rappresentazioni, sarebbe riuscito a convincerla a consegnargli diversi monili in oro, per poi allontanarsi.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di individuare nel 43enne il presunto autore materiale della condotta. Il 21enne è stato invece ritenuto coinvolto nel medesimo episodio in relazione al noleggio dell’autovettura utilizzata per raggiungere il centro agrigentino. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sulle truffe commesse ai danni delle persone anziane. Si ricorda che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine richiede la consegna di denaro o preziosi per risolvere incidenti, evitare conseguenze giudiziarie a un familiare o effettuare verifiche presso le abitazioni. In presenza di telefonate o visite sospette è opportuno non consegnare alcunché, interrompere immediatamente ogni contatto e richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine attraverso il numero unico di emergenza 112.