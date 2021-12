Arriva l’albero di Natale ad Agrigento: posizionato al centro di Piazza Stazione

Si comincia a respirare l’aria natalizia anche ad Agrigento. Questa mattina è stato posizionato, al centro di Piazza Marconi davanti la Stazione Centrale, un grosso albero di Natale voluto e donato dal sindaco Franco Miccichè.

Così il primo cittadino: “E’ arrivato oggi l’albero, dal bosco della forestale di Grotte. Un cipresso comune che ho scelto dopo un’accurata selezione. Deriva dal disboscamento selettivo che la forestale è costretta a fare per far vivere questi alberi nei boschi. Ho ripreso la tradizione, già sostenuta quando ero assessore. Lo scorso anno abbiamo montato un albero artificiale ma quello naturale secondo me ha un effetto maggiore. Mi scuso per il ritardo ma le condizioni meteo avverse non hanno consentito l’installazione prima. L’illuminazione dell’albero la voglio regalare io perché è un dono che ho il piacere di fare a tutti i cittadini di Agrigento.”