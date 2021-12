Bonifiche discariche abusive, Cammarata tra i siti risanati

Il Commissario per la bonifica delle discariche abusive, il generale dei carabinieri Giuseppe Vadala’, ha presentato oggi alla Commissione Europea la documentazione per certficare l’avvenuta bonifica di 6 siti in 4 regioni: Trevi localita’ Fornace in provincia di Frosinone, Cammarata in provincia di Agrigento, Verbicaro in provincia di Cosenza, Belmonte Calabro localita’ Manche in provincia di Reggio Calabria, Magisano in provincia di Catanzaro e Lesina in provincia di Foggia. Lo ha reso noto il Ministero della Transizione ecologica con un comunicato. L’Ufficio del Commissario, dopo 4 anni di lavoro, ha messo in sicurezza 60 siti (contando i 4 regolarizzati a giugno 2021 di cui si attende risposta dalla UE e gli ulteriori 6 appena inviati a Bruxelles), su 81 commissariati. Con questa ultima richiesta si risparmieranno ulteriori 2.400.000 euro di sanzioni per ciascun anno (1.200.000 euro a semestre).

La sanzione semestrale partita nel 2014 da 42.000.000 di euro e’ oggi giunta a 6.800.000 di euro, e con i 10 siti proposti nell’ultimo anno si ridurra’ a 4.800.000 di euro.