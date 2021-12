Green pass scaduto e senza mascherine, multe ad Agrigento

Sono cinque le sanzioni elevate dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento nell’ambito di alcuni controlli – per verificare il rispetto delle norme anticovid – effettuati nel centro della Città dei Templi. Al centro dell’attività dei poliziotti la verifica del Green Pass e l’uso della mascherina.

Due giovani agrigentini sono stati sanzionati con 400 euro di multa per non aver indossato il dispositivo di protezione. Altri due, sempre multati per lo stesso importo, sono stati pizzicati seduti in un’attività commerciale con il green pass scaduto. In questo caso anche il titolare è stat sanzionato per non aver controllato il certificato verde.