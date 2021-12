Reset: Una Mostra d’Arte nel Cuore del Centro Storico di Favara

Il Natale non è soltanto un periodo di festa, ma anche un’occasione in cui la comunità si avvicina

per discutere delle problematiche cittadine. Questo è il principio che guida l’azione

dell’associazione di promozione sociale Yard 44, che, unendosi al programma natalizio del comune

e in collaborazione con Farm Cultural Park, organizzerà per l’occasione una mostra d’Arte

all’interno degli spazi del Palazzo Cafisi e della chiesetta di San Nicola.

Reset, questo il titolo della mostra, è un’iniziativa di community art, una mostra che mira a

coinvolgere la cittadinanza creando un forum di riunione e discussione, un posto in cui si possa

riflettere insieme sulle problematiche proprie della realtà Favarese e di quella di molti comuni della

Sicilia. “L’esposizione mira a sensibilizzare sulle gravi condizioni in cui versa il nostro ambiente

circostante, dando vita a una città fittizia che mostra attraverso l’arte come ogni nostra azione

influenzi noi stessi e il nostro ambiente”, così si legge nella descrizione promozionale di Reset.

La mostra è un punto di partenza, un piccolo passo verso l’apertura di un dialogo con tutti i

cittadini, un tentativo di ‘resettare’, appunto, la nostra mentalità e ripartire da zero, mirando a

trasformare la città culturalmente, socialmente ed urbanisticamente. Un invito da parte di Yard 44,

un segnale: noi ci siamo, siamo pronti ad impegnarci, siamo e resteremo a disposizione della città e

dell’amministrazione per avviare un percorso che possa, gradualmente, portare ad un cambio di

rotta per la città di Favara.

Gli spazi del Palazzo Cafisi si popolano di opere performative, installazioni luminose e

proiezioni, arte partecipativa ed estemporanee, spingendo i visitatori ad immergersi letteralmente

all’interno del contesto cittadino, a riflettere sul ruolo della comunità nella rinascita della città. Yard

44 accoglierà gli spettatori permettendogli di agire sulle opere all’interno della mostra al fine di

attirare l’attenzione sugli stessi spazi in cui essa ha luogo e, simbolicamente, su altre realtà

analoghe: degrado, abbandono e vandalismo diventano parte dell’esposizione e vengono estetizzati

per denunciare l’incuria che avvolge quei luoghi che invece sono piccoli scrigni di bellezza urbana.

Reset sarà presente dal 19 Dicembre 2021 al 6 Gennaio 2021, dalle 18.00 alle 21.30.

