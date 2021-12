Sicilia, Claudio Fava si ricandida alla Presidenza della Regione

Claudio Fava ufficialmente in campo nella corsa alla presidenza della Regione Siciliana, che vedrà il voto nell’autunno del 2022. Il presidente della commissione Antimafia dell’Ars e figlio del giornalista Pippo Fava, ucciso dalla mafia il 5 gennai del 1984, aveva già espresso l’intenzione di candidarsi nuovamente a governatore della Sicilia ma oggi rompe gli indugi nel campo del centrosinistra e lancia ufficialmente la sua campagna elettorale per Palazzo d’Orleans con un video sulla propria pagina Facebook. “La Sicilia è nostra”, è il claim con cui Fava porterà avanti la sua candidatura nei prossimi mesi. “Mi candido per vincere e per governare – dice -. Perché questa terra per essere cambiata deve essere governata e bisogna assumersi la responsabilità del cambiamento”. Fava poi prosegue: “Mi candido, anche passando dalle primarie, se ci saranno, per rappresentare le forze politiche e democratiche, le esperienze di civismo importanti che abbiamo conosciuto in questi anni. Non è una sfida personale o un capriccio – ancora Fava, che già nel 2017 tentò la strada della candidatura a governatore – ma perché siamo davanti a una storia di tanti costruita in questi anni e che vorremmo continuare a costruire. Il tempo per riprenderci il futuro è adesso. E dobbiamo farlo insieme, solo così la Sicilia sarà nostra”.

