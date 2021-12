Aeroporto di Agrigento, Principato: “ecco i Comuni che aderiscono con adozioni di delibera”

Qualcosa comincia a muoversi per l’aeroporto di Agrigento, tanto che il Presidente del Comitato Promotore dello “Scalo Civile Aeroporto Centro Meridionale della Sicilia”, Angelo Principato e il vicepresidente Piero Hamel a nome del comitato promotore, hanno ringraziato i Presidenti del Consiglio ed i Sindaci dei Comuni per l’adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali della delibera di indirizzo. Una delibera fondamentale per l’iter con la quale i Sindaci e le Giunte comunali si fanno carico di una forte iniziativa politica a favore dell’avvio dell’iter per il finanziamento e realizzazione dell’aeroporto.

I Consigli Comunali che hanno già adottato la delibera di indirizzo sono: Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, Camastra, Casteltermini, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Santo Stefano Quisquina e Comitini.

Tutti gli altri comuni hanno già avviato l’iter di delibera dei rispettivi Consigli Comunali. Una nota di ringraziamento il Comitato l’ha riservata agli ordini professionali: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Ordine degli Avvocati e alla Rete delle Professioni Tecniche (RTP) della provincia di Agrigento, per aver manifestato l’adesione per la realizzazione dell’aeroporto, che contribuirà ad aumentare il numero di visitatori nella regione, favorendo, di conseguenza, la crescita dell’economia del territorio. Nell’elenco troviamo anche enti come la Camera di Commercio Industria e Artigianato, Confartigianato, Confcommercio e alla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle piccola e Media Impresa, per aver manifestato la loro adesione all’iniziativa volta a favorire lo sviluppo socio-economico del territorio in particolare alla realizzazione della struttura dell’aeroporto nella fascia Centro Meridionale della Sicilia. Si attendono ancora ulteriori adesioni mentre il Comitato, d’intesa con il Cartello Sociale e con la rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Agrigento, plaude alla manifestazione di volontà della base popolare di tutto il territorio provinciale, e si augura che ciò costituisca una forte spinta politica sostenuta da tutta la deputazione senza distinzione di colore politico finalizzata alla realizzazione dell’aeroporto.