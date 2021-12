Favara, Nobile: “sul metano un tavolo tecnico di valutazione”

Il Consigliere Comunale della DC di Favara Gerlando Nobile, a seguito della tragedia che ha colpito il Comune di Ravanusa, ha presentato una interrogazione al Sindaco Antonio Palumbo.

Il Consigliere nella sua interrogazione chiede all’amministrazione comunale “una immediata convocazione della ditta che sta eseguendo i lavori per: verificare eventuali criticita’ riscontrate nella fase di esecuzione dei lavori in corso d’opera; chiarire se durante i lavori si sono riscontrate aree in frana e/o problemi di varia ed altra natura; avere un elenco completo delle vie su cui si e’ intervenuto e delle vie su cui si deve intervenire; valutare eventuali opere che possano mettere eventualmente in sicurezza tratti di tubazzione realizzati e da realizzare”.