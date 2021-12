Natale della solidarietà, dalle donazioni raccolti 2300 euro

Giornata conclusiva del 6º Natale della Solidarietà, organizzato da Alessandro Seminerio nel ricordo della mamma Maria Concetta Principato.

Grazie alle tantissime donazioni é stata raccolta la cifra record di 2300 euro: 1150 euro destinate al reparto Hospice per l’acquisto di 10 televisori con nuova tecnologia digitale per le degenze del reparto e 1150 euro destinate ai Volontari di Strada per la distribuzione di buoni spesa alle famiglie indigenti della nostra città.

Alla cerimonia di consegna del ricavato ad Anna Marino (presidente Volontari di Strada) e al Dott. Geraldo Alongi (primario Hospice – Clinica del Dolore), erano presenti anche il Sindaco di Agrigento, dott. Franco Miccichè e i ragazzi del Quartet Folk che hanno allietato i presenti con dei canti natalizi.

L’evento benefico ha visto la fattiva collaborazione del team di SEMandFOOD Agrigento, dello Juventus Club Valle dei Templi, della palestra Active Body Planet, del Kokko Sporting Club, della Panetteria e Rosticceria, e dell’Akragas Calcio.

