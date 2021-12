Stalking e maltrattamenti: assolto 47enne

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Alessandro Quattrocchi, ha disposto l’assoluzione nei confronti di un 47enne – originario della Romania ma residente ad Aragona – dalle accuse di stalking e maltrattamenti.

L’uomo era finito a processo in seguito alla denuncia dell’ex moglie che aveva raccontato di essere stata aggredita e insultata ripetutamente soprattutto dopo la separazione.

La ricostruzione – però – non ha retto al vaglio del dibattimento e anche l’accusa, sostenuta in aula dal pm Maria Barbara Cifalinò, aveva avanzato richiesta di assoluzione per i maltrattamenti chiedendo la condanna soltanto per il reato di minaccia.