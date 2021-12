Tragedia a Palma di Montechiaro, incendio in casa: muore bimba di 2 anni

Un’altra tragedia in provincia di Agrigento. Una bambina di due anni è deceduta in seguito ad un incendio divampato all’interno di un appartamento in via San Giuseppe, a pochi passi dal monastero di Palma di Montechiaro. A dieci giorni dalla strage di Ravanusa un’altra immane tragedia si abbatte sul territorio agrigentino. Secondo una prima ricostruzione alla base del rogo ci sarebbe un cortocircuito. La bambina si trovava insieme ai genitori e ai fratelli al terzo piano. Le fiamme hanno avvolto in pochi minuti l’intero appartamento. Madre e padre sono stati messi in salvo mentre si è cercata disperatamente la bimba, inizialmente non trovata. Sul posto sono intervenute quattro squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro insieme ai militari della Compagnia di Licata guidati dal capitano Petrocchi.

