Campobello di Licata, “Itinerari di cultura popolare “I sentieri della memoria”

. Esposizione “Itinerari di cultura popolare”. Si è aperta, a Campobello di Licata, presso il Centro polivalente per i servizi socioculturali, l’esposizione sugli itinerari, a cura dall’Ecomuseo “I sentieri della memoria”, diretto da Gaetano Avanzato, in collaborazione con il Comune di Campobello di Licata e patrocinata dalla Regione siciliana – Assessorato ai Beni culturali e identità siciliana. Questa attività si inserisce nel contesto di un progetto più articolato che prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una sala museale permanente dedicata alla cultura popolare siciliana. Tutto ciò è stato possibile grazie alla donazione della famiglia Bella-Tornambè, che ha donato al Comune di Campobello di Licata centinaia di reperti sulla civiltà contadina, che costituiscono, assieme ad altre donazioni (da parte di Carmelo Ciotta, Lillo Ciotta e Vincenzo Di Salvo), una collezione di notevole valore culturale. L’Ecomuseo “I sentieri della memoria” di Campobello di Licata, come gli altri 12 Ecomusei riconosciuti dalla Regione siciliana, è un’Istituzione culturali che si occupa della conservazione della memoria del territorio in un’ottica di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e cultura

Giovanni Blanda