Agrigento, travolto mentre attraversa la strada: morto 18enne

Ancora una tragedia ad Agrigento. Un 18enne originario del Bangladesh, Ahmod Abulkayer, è deceduto in ospedale nella serata di ieri in seguito ai gravi traumi riportati dopo essere stato travolto da un’auto in corsa lungo viale Leonardo Sciascia, nel quartiere di Villaggio Mosè. Il giovane è stato investito martedì mattina da un’auto guidata da un 35enne di Agrigento.

La posizione di quest’ultimo, adesso, si aggrava e nelle prossime ore potrebbe scattare la contestazione di omicidio stradale. Il giovane era stato soccorso dall’automobilista che lo aveva investito e poi trasferito con ambulanza all’ospedale di Agrigento dove i medici hanno fatto di tutto per strapparlo alla morte. Ieri sera, alle 22:30, la tragica notizia del decesso.

A ricordarlo è l’associazione Acuarinto: “Ci lascia esterrefatti, addolorati e ancora increduli. Abulkayer era un ragazzo di soli 18 anni, ma molto maturo per la sua età. Aveva lasciato il Bangladesh per venire in Italia a costruirsi un futuro migliore, sognando un lavoro e una famiglia. Gli operatori di Acuarinto lo ricordano come un ragazzo sempre sorridente, educato e gentile, oltre che un grande lavoratore.Tante persone che lo conoscevano ci hanno chiesto informazioni su di lui, e questo mostra quanto si facesse voler bene. Ora ci stiamo adoperando per far sì che la sua salma raggiunga i suoi genitori in Bangladesh. Quegli stessi genitori che lo hanno sostenuto in questo suo sogno di raggiungere l’Italia, anche se poi la vita ha deciso diversamente.”