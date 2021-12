Covid, varato nuovo decreto: stop a discoteche e feste fino al 31 gennaio, green pass per il caffè al bancone

Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimita’ il decreto Covid di Natale con le nuove “misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita’ economiche e sociali”.

DISCOTECHE E SERATE DA BALLO

“Il governo ha deciso all’unanimita’ di sospendere dal 30 dicembre fino al 31 gennaio l’attivita’ delle discoteche, delle sale ballo ed attivita’ assimilabili”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio de ministri.

MASCHERINE FFP2 OBBLIGATORIE ALL’APERTO

“Mascherine obbligatorie anche all’aperto e ffp2 in alcuni ambiti come i trasporti a lunga percorrenza, trasporto locale, cinema e stadi. Divieto di cibi e bevande nei cinema”. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza al termine del Cdm spiegando che in questa fase hanno una grandissima importanza.

GREEN PASS PASSA DA 9 MESI A 6 MESI DALL’1 FEBBRAIO

“Abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un provvedimento importante che dispone una serie di interventi sanitari per provare a rispondere a crescita casi che riscontriamo nelle ultime giornate e che è figlia soprattutto dell’arrivo nel nostro Paese della variante Omicron. Il primo articolo di questo decreto approvato, all’unanimità prevede una riduzione del tempo di vigenza del Green pass che attualmente è 9 mesi, le nuove evidenze emerse ci portano a ridurre questo arco temporale a 6 mesi”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid. “Nello stesso tempo le nostre autorità sanitarie sono a lavoro, grazie al parere espresso da Aifa, per ridurre anche il tempo che è previsto tra il completamento del ciclo vaccinale e la dose booster. Questo tempo è di 5 mesi ma l’orientamento delle autorità sanitarie, che sarà formalizzato domani, prevede la riduzione a 4 mesi”, ha concluso Speranza.

SUPER GREEN PASS PER CONSUMARE AL BANCONE

Fino al 31 marzo è necessario esibire il Green Pass rafforzato (quello cioè disponibile solo per vaccinati e guariti) in bar, ristoranti, locali ed enoteche al chiuso anche per consumare cibi o bevande al banco. Chi ha il solo esito negativo del tampone non potrà quindi prendere un caffè o un cocktail o mangiare un tramezzino al bancone del bar, ma solo tra i tavolini all’aperto.

PALESTRE, PISCINE, MUSEI, TERME

Dal 30 dicembre ci vorrà il Super Green Pass (cioè quello ottenuto dopo la seconda dose o dopo la guarigione da Covid-19) anche per tutte quelle attività in cui, almeno in zona bianca, si poteva accedere anche con il solo tampone: palestre, piscine, mostre, musei, centri termali e benessere (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche), parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia), sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

SCREENING NELLE SCUOLE

“Le scuole vanno tutelate ed un rafforzamento dello screening sara’ indispensabile per creare situazioni di maggiori sicurezza”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri.