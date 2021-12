Covid19 e precari della sanità, la Lega chiede di stabilizzarli “risorse per l’emergenza”

“Stabilizzare i precari della sanità assunti durante la pandemia da Covid19″. È la richiesta rivolta, con un’interrogazione parlamentare, dal deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, al presidente della Regione siciliana e all’assessore regionale alla Sanità.

Lo scoppio della pandemia ha messo sotto stress la sanità siciliana che ha reclutato personale, medico ed amministrativo per far fronte alle nuove esigenze sia legate alla prevenzione del virus, tra cui la campagna

di vaccinazione e il rilascio del Green pass, sia all’assistenza ai malati.

“Il lavoro svolto da queste persone, che hanno acquisito delle professionalità – dice Cafeo – è diventato

cruciale per la lotta al Covid19 soprattutto perché il sistema sanitario presenta delle carenze di organico

sotto gli occhi di tutti. Occorre, dunque, trovare una soluzione che consenta di non disperdere queste

risorse fondamentali”.

“Allungare i contratti”

Il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo, sollecita nell’immediato l’allungamento dei contratti che

sono in scadenza. “In attesa di individuare una soluzione definitiva per i precari, è indispensabile procedere

– continua Cafeo – ad allungare il periodo di permanenza di queste professionalità al fine di non trovarci

scoperti, considerata la precarietà di risorse a disposizione della sanità siciliana”.

“La Regione pressi il Governo”

Inoltre, il parlamentare Ars della Lega spinge l’amministrazione regionale a chiedere al Governo nazionale

l’adozione di provvedimenti mirati alla stabilizzazione dei precari della sanità.

“È fondamentale – conclude Cafeo – che il Governo regionale si rivolga al Governo nazionale per sollecitare

l’adozione di provvedimenti che consentano l’impiego e l’inserimento del personale precario di tutte le

professionalità coinvolte, a copertura dei vuoti d’organico di aziende ed enti del servizio sanitario, evitando

la dispersione delle professionalità stesse e riconoscendo il prezioso servizio prestato a beneficio dell’intera

comunità”.

L’esercito dei precari in Sicilia

I precari siciliani direttamente gestiti dal Dipartimento regionale al lavoro sono quasi novemila e si sta facendo una grande opera per dare loro dignità e portarli verso lo stabilizzazione. Lo ha affermato a BlogSicilia il dirigente generale del Dipartimento Lavoro della Regione siciliana Gaetano Sciacca