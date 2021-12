Il delitto Tandoy apre il cartellone del Teatro Pirandello

A rimestare nella palude della memoria agrigentina sarà “Il delitto Tandoy” di Michele Guardì i prossimi 22 e 23 gennaio,che aprirà la stagione teatrale 2021-22 del Teatro Pirandello.

Stamane in una conferenza stampa è stato presentato il nuovo cartellone teatrale approntato dal direttore artistico Francesco Bellomo e con la supervisione del nuovo consiglio di amministrazione della “Fondazione Pirandello”, presenti insieme al sindaco, vicesindaco e assessore alla cultura.

Una presenza che la dice lunga sull’impegno che l’amministrazione Miccichè ha voluto assumersi per portare a compimento un quinquennale percorso di cultura e manifestazioni. Prima di Tandoy sarà più rasserenante assistere il 29 dicembre ad uno spettacolo natalizio gratuito mentre bisognerà aspettare il 22 gennaio del 22 per rivangare un delitto che turbò i sonni dei piani alti della politica con l’aiuto del regista Michele Guardì che ne ha scritto il testo.

Appena una settimana dopo , il 26 gennaio ecco Michele Placido nella “Bottega del caffè” di Carlo Goldoni. Un mese dopo torna “Se devi dire una bugia dilla grossa” (23 febbraio) con la regia originale di Garinei ripresa da Luigi Russo. E con la commedia ritorna anche Paola Quattrini e Paola Barale.



Presentato cartellone Teatro Pirandello: intervista Francesco Bellomo

“La classe” di Vincenzo Manna è in cartellone il 12 marzo con la regia di Giuseppe Marini e l’interpretazione di Claudio Casadio. Dalla commedia si ripiomba nel dramma il 17 marzo con “Morte di un commesso viaggiatore” scritta dal grande Arthur Miller e interpretata dal nostro Alessandro Haber per la regia di Leo Muscato. Pamela Villoresi è in cartellone il 26 marzo con “Viva la vida” di Pino Cacucci e la regia di Gigi De Luca mentre il 2 aprile “Fiori d’acciaio” sarà portata in scena da Michela Andreozzi e Massimiliano Vado e l’interpretazione di Tosca D’Aquino. Ombre pirandelliane si annunciano il 23 aprile e il 7 maggio allorchè Gaetano Aronica porterà sulla scena il suo “Ombre” e Pippo Pattavina una edizione di “Uno nessuno centomila”.

Chiude il cartellone il 14 maggio la Casa del musical di Marco Savatteri con “Caravaggio la fuga, l’indagine”.