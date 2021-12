Il prefetto Cocciufa incontra la stampa: “anno complesso ma dalle esperienze straordinarie”

Dalla Pandemia al flusso migratorio, dal dissesto idrogeologico alle due tragedie di Palma di Montechiaro e Ravanusa, dal contrasto all’usura alla violenza sulle donne, questi i temi trattati dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa questa mattina nell’incontro con la stampa per il consueto appuntamento dei saluti di fine anno.

“È stato un anno complesso, difficile ma dalle esperienze straordinarie, dice il prefetto Cocciufa, perchè nella condivisione tra i diversi soggetti, nella collaborazione tra i sindaci, nel grande lavoro svolto dalle forze di polizia, anche in occasione delle recenti tragedie di Ravanusa e di Palma di Montechiaro dimostrano la grande forza di sinergia che c’è in questa Provincia. Il tema principale di quest’anno certamente è stato la gestione della pandemia, dobbiamo insistere sui controlli, sulle vaccinazioni che ancora sono poche, continua il prefetto Cocciufa. Non abbiamo tante contestazioni e contravvenzioni e questo perché c’è, di fatto, un atteggiamento positivo degli agrigentini che rispondono alle indicazioni. Altro tema è stato la gestione dell’alluvione che ha colpito decine di famiglie, è’ chiaro che la politica è chiamata a fare delle valutazioni complessive, è veramente arrivato il tempo di una strategia complessiva del territorio, di interventi di consolidamento, di messa in sicurezza perché è un territorio bellissimo, ma ‘fragile’ e con tante strutture e persone a rischio. Ci siamo occupati della gestione del flusso migratorio, con 35 mila arrivi anche qui gestito con professionalità da tutti gli organi competenti, e con spirito di accoglienza. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti nella tragedia di Ravanusa, mi preme sottolineare il lavoro grande dei vigili del fuoco, sono state salvate due persone, e si è sperato in un miracolo per Palma di Montechiaro. Due storie che ci toccano profondamente. Grazie a tutti, anche a voi giornalisti questa è una provincia sorprendente, ha concluso il Prefetto, più ci sto e più mi sento legata a questo posto, e il grande lavoro di squadra mi permette di raggiungere qualche piccolo risultato sempre per il bene della Comunità”.