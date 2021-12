Torneo di padel dedicato alle vittime di Ravanusa

Padel e solidarietà, un binomio che esalta l’altra faccia dello sport, come dimostra la decisione di organizzare un torneo con lo “sguardo” verso Ravanusa. Uniti in questo progetto tutti circoli sportivi della provincia di Agrigento.

“Uno smash di solidarietà per Ravanusa” con questo slogan il Maracanã di Agrigento organizza il torneo del cuore, per stringersi ai familiari delle vittime della strage dell’11 dicembre scorso e per cercare di dare un contributo economico e ringraziare il comando provinciale di Agrigento dei Vigili del Fuoco. L’iniziativa è in programma dal 6 al 9 gennaio prossimo al Maracanã Soccer club di via Cavaleri Magazzeni, ad Agrigento. La cerimonia inaugurale si terrà giorno 6 alle ore 10. Domenica 9 gennaio alle 19 la cerimonia conclusiva alla presenza dei Sindaci di Ravanusa , di Campobello di Licata ( di cui era originaria Selene Pagliarello con in grembo Samuele) e di Agrigento, rispettivamente Carmelo D’Angelo, Giovanni Picone e Franco Micciché. Ci saranno , tra gli altri, anche l’assessore comunale di Ravanusa, Lisa Alaimo, gli assessori allo sport e alla solidarietà sociale del comune di Agrigento, Costantino Ciulla e Marco Vullo e il presidente della commissione sport, cultura, turismo e spettacolo, Carmelo Cantone.

“Anche attraverso lo sport passa la rinascita-evidenziano gli organizzatori- e il Padel può essere una metafora della capacità della nostra comunità di reagire ai momenti difficili. Quando giochi sai che c’è il tuo compagno, pronto a raccogliere la palla. Ecco, questo territorio deve essere compatto come una coppia nel padel”.

Durante la manifestazione anche un momento per ringraziare il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Agrigento: verrà consegnata una targa di encomio. Due targhe commemorative in memoria delle vittime verranno, invece, consegnate ai Sindaci di Ravanusa e Campobello di Licata. Gli atleti che prenderanno parte al torneo giocheranno indossando una maglia commemorativa. Il ricavato della vendita delle maglie e parte dell’incasso verranno devoluti in favore dei familiari delle vittime di Ravanusa. Anche l’azienda Seap, con Sergio e Dario Vella, ha aderito all’iniziativa . Tutte le aziende o singoli cittadini che vorranno acquistare delle maglie potranno farlo contattando i circoli sportivi aderenti, il ricavato verrà consegnato nella giornata conclusiva di domenica al sindaco di Ravanusa assieme ad altri proventi derivanti da eventuali sponsor e una parte delle iscrizioni.