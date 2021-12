Agrigento, danneggiarono oltre 50 auto nel centro: chieste due condanne

Il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di condanna ad un anno e mezzo di reclusione nei confronti di un uomo e una donna ritenuti i responsabili di alcuni raid vandalici ai danni di una cinquantina di automobili parcheggiate nel centro di Agrigento.

La vicenda risale al 2014. Secondo l’accusa sarebbero loro i protagonisti, all’epoca dei fatti uniti da un legame sentimentale, di una notte di follia in cui vennero prese di mira le macchine nella zona tra via Pirandello e via Acrone.

Il processo è in corso davanti il giudice monocratico del tribunale di Agrigento Terranova che nelle prossime ore potrebbe pronunciarsi.